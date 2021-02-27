ضبط 70 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة وإعدام 60 كيلو أسماك فاسدة بالمنوفية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات بالمنوفية، وبالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري والتموين، حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والثلاجات والمحلات التجارية لبيع المواد الغذائية، أسفرت عن ضبط ما يقرب من 70 كجم لحوم تم ذبحها خارج السلخانة وإعدام 60 كجم من الأسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.ومن جهته، أكد محافظ المنوفية على تطبيق القانون على الجميع دون استثناءات، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة باستمرار بذل المزيد من الجهد والمتابعة المستمرة لتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيقًا للصالح العام.