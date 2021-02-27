طرح الإعلان الدعائي لفيلم «عيد جواز» لدوللي شاهين

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائى الجديد "عيد جواز "للنجمة دوللي شاهين الإعلان الدعائي للعمل عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" استعدادا لعرض الفيلم بدور السينما خلال الفترة المقبلة.الفيلم يعيد النجمة دوللي شاهين للسينما بعد فترة غياب طويلة منذ آخر أفلامها.وكانت نجمة الغناء العربي دوللى شاهين قد انتهت من تصوير الفيلم منذ فترة ودخل الفيلم مرحلة المونتاج والمكساج حيث انتهى المخرج أحمد فهمي عبد الظاهر من وضع اللمسات النهائية على الفيلم وتم تسليم الماستر الخاص به للشركة المنتجة والتي قررت طرحه خلال الفترة المقبلة.والفيلم من إنتاج أيمن زكى وتأليف السيناريست اسامة فهمى ومن اخراج احمد فهمى عبد الظاهر ويشارك فى بطولته ايهاب فهمى وحسام فارس واميرة نايف ومحمد سليمانيذكر أن دوللي شاهين تقدم خلال الفيلم أغنية "الحاجة داعيالك" وهي من كلمات شفيق كارم ألحان تومي وتوزيع أشرف البرنس.