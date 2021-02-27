7975 إصابة و81 وفاة بكورونا في إيران
السبت 27/فبراير/2021 - 02:14 م
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 7 آلاف و975 إصابة جديدة، و81 حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة سیما سادات لاري، وفقا لوكالة أنباء (إرنا) الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية، اليوم السبت، إن عدد الوفيات بـ"كوفيد- 19" في البلاد ارتفع إلى 59 ألفا و980 شخصا.
وأشارت إلى أنه من بين مليون و386 ألفا و534 حالة سجلتها البلاد، حتى الآن، تعافى ملیون و379 ألفا و922 شخصا من الإصابة بالفيروس التاجي.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة سیما سادات لاري، وفقا لوكالة أنباء (إرنا) الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية، اليوم السبت، إن عدد الوفيات بـ"كوفيد- 19" في البلاد ارتفع إلى 59 ألفا و980 شخصا.
وأشارت إلى أنه من بين مليون و386 ألفا و534 حالة سجلتها البلاد، حتى الآن، تعافى ملیون و379 ألفا و922 شخصا من الإصابة بالفيروس التاجي.