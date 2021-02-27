7975 إصابة و81 وفاة بكورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 7 آلاف و975 إصابة جديدة، و81 حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وقالت المتحدثة باسم الوزارة سیما سادات لاري، وفقا لوكالة أنباء (إرنا) الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية، اليوم السبت، إن عدد الوفيات بـ"كوفيد- 19" في البلاد ارتفع إلى 59 ألفا و980 شخصا.وأشارت إلى أنه من بين مليون و386 ألفا و534 حالة سجلتها البلاد، حتى الآن، تعافى ملیون و379 ألفا و922 شخصا من الإصابة بالفيروس التاجي.