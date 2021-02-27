رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سعفان يسلم 9618 وثيقة تأمين تكافلي لعمال وصيادين بالإسكندرية

السبت 27/فبراير/2021 - 01:45 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
طباعة
واصل وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، جولاته الميدانية للمحافظات، حيث قام بزيارة لمحافظة الإسكندرية، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا وتأمينيًا، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة.

وفي هذا الإطار، سلم سعفان ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، 9618 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم والجزئي، منها 8451 للعمالة غير المنتظمة و1267 لـ صغار الصيادين.

وقال سعفان، في مستهل كلمته:"جئنا إلى صيادى الإسكندرية والعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، وفاءً لما وعدت الدولة المصرية، وذلك في أول زيارة لكم قمت بها للمحافظة والتقيت فيها بصيادي ببحيرة مريوط، وها نفي بالوعد بتسليم بوالص التأمين التي وعدت الدولة بها لتكون حماية لأسرهم من المخاطر التي قد يتعرضون لها فى أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض قدره 100 ألف جنيه فى حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة - لا قدر الله- بحيث يتوفر دعم لأسرة كل عامل يعينها على أمور الحياة، مؤكدًا أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هى بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة القادمة".

وأضاف، أن المخاطر التي تتعرض لها تلك الفئات يوميا في مجال عملها جعل القوى العاملة تنظر في أساليب وآليات جديدة لرعايتها منها وثيقة التأمين المقدمة اليوم، والتي تحتاج أن تزيد من الأرقام التي تستلمها، في الفترة القادمة حتى تشمل كل العمالة غير المنتظمة والصيادين الموجودين بالمحافظة.

وأكد سعفان أنه على العمالة غير المنتظمة بكل فئاتها في حالة الاحتياج لأي طلب التوجه للإدارة الخاصة بهم بالمديريات وتقديم طلبها لبحثه ودراسته وتقديمه للجهات المختصة به بالتعاون مع محافظة الإسكندرية ومديريات الخدمات.

وشدد الوزير على إثبات مهنة العمالة غير المنتظمة ببطاقات الرقم القومي للعمالة غير المنتظمة بعد استخراج شهادة قياس مستوى المهارة مجانًا للمسجلين بقواعد البيانات بالمديريات في أسرع وقت، حتى يتسنى للوزارة إعداد قاعدة بيانات متكاملة لتلك الفئات جاهزة لكل الجهات التى ترغب فى تقديم أوجه المساندة لتلك الفئة، بعدها يتم عمل اجتماع مشترك مع تلك الجهات وبحث ما يمكن تقديمه لها لتحقيق المولية فى الآداء.

وكان الوزير قد رحب في بداية كلمته بالمحافظ، على رعايته للاحتفال اليوم بتلك الفئة من الأيدي الخشنة التي يحبها الله ورسوله من العمالة غير المنتظمة والصيادين بالإسكندرية، مقدما الشكر لنواب الشعب من أعضاء البرلمان، واصفا اليوم بأنه مشهد لتطبيق مبادرة "حياة كريمة" على أرض الواقع في محافظة الثغر.

من حهته، أكد محافظ الإسكندرية أن الوثيقة التي تقدمها الدولة اليوم للعمالة غير المنتظمة هدفها حماية الدولة المصرية من المخاطر التي يتعرض لها عمالنا من البسطاء في أماكن العمل المختلفة، لتحمل الخير لهم ولذويهم، موضحا أن الدولة المصرية لا تألوا جهدًا فى توفير حياة كريمة لمواطنيها فى كافة أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن المحافظة جاهزة لتقديم أى مساعدة يحتاج إليها أي عامل من العمالة غير المنتظمة فى أى وقت، فى ظل الإمكانيات المتاحة لها.

موضوعات متعلقة

كشف ملابسات العثور على جثتي رجل وسيدة داخل شقة بالطالبية

أسعار مواد البناء.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 26-2-2021

استجابة لـ«الدستور».. وزير الكهرباء يتحمل فاتورة مؤسسة مجدي يعقوب من ماله الخاص

شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة.. تفاصيل طقس الأحد

الصور

image description

تلقيح طاقم مستشفى السرو ضد كورونا فى دمياط

image description

وكيل تعليم دمياط: تابعنا الامتحانات فى 65 مدرسة

image description

طلاب عزبة البرج: لا صعوبة بامتحان أولى ثانوي والأزمة في سقوط السيستم

image description

وسط إجراءات مشددة.. انطلاق امتحانات التيرم الأول بجامعة قناة السويس

image description

جامعة أسيوط تزف بشرى لمرضى الأورام.. تطورات حققت نسب شفاء عالية

الأكثر قراءة

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة صلاة التراويح في رمضان

شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة.. تفاصيل طقس الأحد

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

بالأسماء.. ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

منسوجة بايو الشهيرة تخضع لأعمال ترميم اعتبارا من 2024

جبل جليدي ضخم ينفصل عن بقية الكتلة قرب محطة بريطانية في أنتركتيكا

حزن في الأمم المتحدة لإزالة منسوجة كانت معلقة عند مدخل مجلس الأمن

مصادر: اليابان قد تسمح للرياضيين الأجانب بدخول البلاد للمشاركة في الأولمبياد

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
د.كريمة الحفناوى
فى الذكرى المئوية لميلاده.. ثروت عكاشة فارس الثقافة والتنوير
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «3-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «7»
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يناقش تحديات صناعة النشر الورقية والرقمية غدًا

«جحا ثري دي».. عرض مسرحي لأحمد بهاء الدين للطفل

في ذكراه.. كيف أثر جبران خليل جبران في حياة ثروت عكاشة؟

«القومي للترجمة» يطلق الدورة الأولى لجائزة ثروت عكاشة.. اعرف التفاصيل