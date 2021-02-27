سعفان يسلم 9618 وثيقة تأمين تكافلي لعمال وصيادين بالإسكندرية

واصل وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، جولاته الميدانية للمحافظات، حيث قام بزيارة لمحافظة الإسكندرية، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا وتأمينيًا، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة.وفي هذا الإطار، سلم سعفان ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، 9618 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم والجزئي، منها 8451 للعمالة غير المنتظمة و1267 لـ صغار الصيادين.وقال سعفان، في مستهل كلمته:"جئنا إلى صيادى الإسكندرية والعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، وفاءً لما وعدت الدولة المصرية، وذلك في أول زيارة لكم قمت بها للمحافظة والتقيت فيها بصيادي ببحيرة مريوط، وها نفي بالوعد بتسليم بوالص التأمين التي وعدت الدولة بها لتكون حماية لأسرهم من المخاطر التي قد يتعرضون لها فى أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض قدره 100 ألف جنيه فى حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة - لا قدر الله- بحيث يتوفر دعم لأسرة كل عامل يعينها على أمور الحياة، مؤكدًا أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هى بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة القادمة".وأضاف، أن المخاطر التي تتعرض لها تلك الفئات يوميا في مجال عملها جعل القوى العاملة تنظر في أساليب وآليات جديدة لرعايتها منها وثيقة التأمين المقدمة اليوم، والتي تحتاج أن تزيد من الأرقام التي تستلمها، في الفترة القادمة حتى تشمل كل العمالة غير المنتظمة والصيادين الموجودين بالمحافظة.وأكد سعفان أنه على العمالة غير المنتظمة بكل فئاتها في حالة الاحتياج لأي طلب التوجه للإدارة الخاصة بهم بالمديريات وتقديم طلبها لبحثه ودراسته وتقديمه للجهات المختصة به بالتعاون مع محافظة الإسكندرية ومديريات الخدمات.وشدد الوزير على إثبات مهنة العمالة غير المنتظمة ببطاقات الرقم القومي للعمالة غير المنتظمة بعد استخراج شهادة قياس مستوى المهارة مجانًا للمسجلين بقواعد البيانات بالمديريات في أسرع وقت، حتى يتسنى للوزارة إعداد قاعدة بيانات متكاملة لتلك الفئات جاهزة لكل الجهات التى ترغب فى تقديم أوجه المساندة لتلك الفئة، بعدها يتم عمل اجتماع مشترك مع تلك الجهات وبحث ما يمكن تقديمه لها لتحقيق المولية فى الآداء.وكان الوزير قد رحب في بداية كلمته بالمحافظ، على رعايته للاحتفال اليوم بتلك الفئة من الأيدي الخشنة التي يحبها الله ورسوله من العمالة غير المنتظمة والصيادين بالإسكندرية، مقدما الشكر لنواب الشعب من أعضاء البرلمان، واصفا اليوم بأنه مشهد لتطبيق مبادرة "حياة كريمة" على أرض الواقع في محافظة الثغر.من حهته، أكد محافظ الإسكندرية أن الوثيقة التي تقدمها الدولة اليوم للعمالة غير المنتظمة هدفها حماية الدولة المصرية من المخاطر التي يتعرض لها عمالنا من البسطاء في أماكن العمل المختلفة، لتحمل الخير لهم ولذويهم، موضحا أن الدولة المصرية لا تألوا جهدًا فى توفير حياة كريمة لمواطنيها فى كافة أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن المحافظة جاهزة لتقديم أى مساعدة يحتاج إليها أي عامل من العمالة غير المنتظمة فى أى وقت، فى ظل الإمكانيات المتاحة لها.