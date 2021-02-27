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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

عالمة تحذر من عدم الالتزام بالقيود الوقائية ضد كورونا بعد التطعيم

السبت 27/فبراير/2021 - 01:44 م
كورونا
كورونا
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حذرت عالمة سلوك في لجنة الخبراء التابعة للحكومة البريطانية من أن الناس قد يتهاونون في الالتزام بقيود الإغلاق ويتخلون عن حذرهم بعد تلقيهم اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت البروفيسورة سوزان ميتشي عضو لجنة خبراء المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ التابعة للحكومة البريطانية، إنه يُستدل على ذلك من حملات التطعيم السابقة ضد داء لايم والإنفلونزا حيث كان من يتلقى التطعيم أقل احتمالا للالتزام بالسلوكيات الوقائية، بحسب ما نقلته صحيفة "تليجراف" البريطانية.

وصرحت ميتشي في مقابلة إذاعية اليوم قائلة: "ما يدعو للقلق هو أنه مع بدء برنامج التطعيم وحصول المزيد من الناس على التطعيم بأنفسهم ورؤيتهم أشخاص آخرين في مجتمعهم يتلقون التطعيم، قد يتخلى الناس عن حذرهم".

وأشارت الصحيفة إلى أنه في استطلاعات أجريت في بريطانيا في ديسمبر الماضي، رأى حوالي 29% من المستطلعين إن التزامهم بالقواعد بعد التطعيم سيكون أقل صرامة، فيما قال 11% إنهم لن يتبعوها.

ويأتي هذا التحذير بعد أن حث نائب كبير مسئولي الصحة في إنجلترا جوناثان فان تام، الأمة على الاستمرار في اتباع القواعد بعد التطعيم خلال المؤتمر الصحفي يوم الجمعة في داونينج ستريت.

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