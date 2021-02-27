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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المراغي: السيسى حافظ على حقوق العمال أعمدة الصناعة الوطنية

السبت 27/فبراير/2021 - 01:43 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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أشاد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالإنجازات القومية العملاقة التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتأكيد على حقوق العمال الذين هم أعمدة الصناعات الوطنية في كافة الأنشطة والمجالات التنموية لدعم النهضة الحضارية.

وقال المراغي، أمام مؤتمر الجمعية العمومية لنقابة العامة للصناعات الهندسية والمدني، إن الإنجازات والمواقف المشرفة لصالح الوطن ولصالح العمال تجعلنا أكثر قوة وحريصون على الوحدة لصالح بلدنا تأكيدا لمبادئنا وقيمنا النقابية وإيماننا بأنه لا يضيع حق وراءه مطالب، ونؤكد دائما مع توجهات القيادة السياسية ونقول لا لخصخصة للشركات المملوكة بالدولة ولا للبيع للأصول التاريخية ونعم للتطوير ونرفض أي قرار يأتي بالإضرار لمصلحة الوطن والعمال.

وقال المهندس خالد الفقي، نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة والمؤتمر، إن المواقف التي تواجهنا الآن تتطلب منا نحن عمال مصر بأن تكون على يقظة تامة ونعمل بأخلاق حفاظا على منشأتنا العملاقة، مشددا أمام المؤتمر الذي حضره وفود نقابية عربية من سوريا والعراق والسودان أن مواقفنا لن تتغير وسنعمل لمواجهة مخططات تخسير وتصفية القلاع الصناعية والوقوف ضد كل التشريعات التي أستخدمها البعض لهذا الغرض غير الوطني.

وأعلن الفقي رفضه لمسودة اللائحة الجديدة لقانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020 التي تمس دور العمال الذين يحتلون أحد الأضلاع الثلاث بجانب الحكومة والإدارة، مجددا رفض قرار الجمعية العمومية للشركة القابضة المعدنية بتصفية الحديد والصلب.

وألقت الدكتورة حنان أبوالخير، ممثلة الدكتور هالة السعيد، وزيرة التنمية الاقتصادية، كلمة أكدت فيها اهتمام الوزارة ودور النقابات العمالية في حماية الصناعة الوطنية.

وأكد حسن ردار، ممثلا عن وزارة القوى العاملة، على تعميق التعاون مع النقابات العمالية في مجال التنمية مهارات ورعايتهم.

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