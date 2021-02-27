حبس 3 متهمين بسرقة محتويات مصنع فى باب الشعرية

قررت نيابة باب الشعرية الجزئية، حبس 3 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مصنع فى دائرة القسم، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية، من (صاحب محل تحف)، بأنه حال توجهه لفتح المصنع ملكه الكائن بدائرة القسم، اكتشف كسر القفل الخاص به وسرقة كمية من المشغولات من داخل المصنع.وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "نجل أحد العاملين بذات المصنع" بالاشتراك مع آخرين.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه نظرًا لطبيعة عمل والده بالمصنع محل البلاغ وعلمه بقيام المبلغ بغلق المصنع لفترة اختمرت فى ذهنه فكرة سرقة المصنع، فى سبيل ذلك استعان بآخرين "أمكن ضبطهما" لتنفيذ مخططه، حيث توجهوا للمصنع محل الواقعة وتمكنوا من كسر القفل وارتكاب واقعة السرقة.وبمواجهة المتهمين الآخرين أيدوا ما جاء بأقوال المتهم الأول، وأقرا بقيامهما بالتصرف بالمسروقات المستولى عليها بالبيع مقابل مبلغ مالى لدى عميلهم "سيئ النية" (صاحب مخزن خردة) وإنفاقهم المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية، وتم بإرشادهم ضبط الأخير، وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها، كما تم بإرشادهم ضبط الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.