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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بروتوكول بين «التضامن» والهلال الأحمر في الشرقية لإنشاء مستشفى خيري

السبت 27/فبراير/2021 - 01:43 م
محمد كمال الدين
محمد كمال الدين
سارة الوردانى
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أعلن محمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الإجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصري بالشرقية لإقامة مشروع مستشفى خيري بقرية شيبة النكارية التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق.

أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن البروتوكول يتضمن تخصيص مبني مكون من سبع طوابق مقام على مساحة 700 م2 لإقامة مستشفى خيري تحت مسمي (مستشفى الهلال الأحمر المصري بالشرقية) على أن تقوم المستشفى بتقديم الخدمة لغير القادرين بالمجان كما يجوز تقديم الخدمة بمقابل مادي للقادرين دون الإخلال بالدور الإجتماعي للمشروع في خدمة المجتمع وكذلك الإلتزام بقبول الحالات التي يتم إحالتها من مديرية التضامن الإجتماعي لتلقي العلاج اللازم.

أكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذًا لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

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