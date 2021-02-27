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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي: توفير غرف عزل لمصابي كورونا

السبت 27/فبراير/2021 - 01:42 م
الدكتور يوسف غرباوي
الدكتور يوسف غرباوي
قنا: إسلام البكري
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أجرى الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، جولة تفقدية بلجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 20202021 بحضور الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكليات الحقوق والآداب والتربية والعلاج الطبيعي والصيدلة وطب الفم والأسنان والإعلام والآثار.

واطمأن رئيس الجامعة على حسن سير الامتحانات وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث أكد رئيس الجامعة على توافر غرف للعزل في حالة اكتشاف أي إصابة وتوافر الكواشف الحرارية ومتابعة التزام الطلاب بارتداء الكمامة.

وشدد رئيس الجامعة على تواجد أعضاء هيئة التدريس بلجان الامتحانات والحرص على توفير أقصى درجات الانضباط داخل اللجان.

وأكد رئيس الجامعة أنه تم استقبال الطلاب في المدن الجامعية من منتصف الأسبوع الماضي وتحرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الراحة.

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