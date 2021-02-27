الإمارات: 15 حالة وفاة و3434 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 1213 حالة.وأشارت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 3434 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 388 ألفا و594 حالة.ولفت البيان إلى أن 2171 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 379 ألفا و708 حالات.وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 185 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.