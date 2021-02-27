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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استمرار حبس عاطلين لتصنيعهما الأسلحة البيضاء ببدر

السبت 27/فبراير/2021 - 01:51 م
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم حبس عاطلين ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتصنيع أسلحة بيضاء بمدينة بدر بمحافظة القاهرة.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين "ع. م"، "ح. ح"، عثر بحوزتهما على كمية من الأسلحة البيضاء، وأنهما يقومان بتصنيع أسلحة بيضاء داخل منزل أحدهما بغرض بيعها والكسب غير المشروع منها، كما عثر بحوزتهما على الأدوات المستخدمة في التصنيع، ومبلغ ٥٠٠٠ جنيه من متحصلات تجارتهما.

كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة بدر، تفيد قيام عاطلين بتصنيع الأسلحة البيضاء وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما وأقرا بارتكاب الواقعة.

وعثر بحوزتهما على كمية من الأسلحة البيضاء، وتم اقتيادهما لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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