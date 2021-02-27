نقيب محامي شمال القاهرة: استلمت النقابة خالية من الأموال

أكد عمرو محي، نقيب محامي شمال القاهرة، أنه استلم النقابة خالية من أية أموال، وأن الميزانية التي رفضتها الجمعية العمومية لم تقدم أصلا.وأضاف أنه من المفترض أن تكون هناك ودائع تصل لخمسة ملايين جنيهًا لم تكن موجودة مما يثير الشبهات، والشكوك وننتظر إعداد الميزانية الاخيرة للعرض على النقابة العامة لأنها اليد العليا الآن.وتابع محي: سنعد الميزانية ونعرض ملاحظاتنا، والجمعية العمومية صاحبة اليد العليا في اتخاذ القرار، مبينًا أن تشكيل هيئة مكتب نقابة محامي شمال القاهرة سيتم بالانتخاب ولا مجال للتربيطات او التدخلات الخارجية كالسابق".واستطرد: "منهجنا واضح الأكفء سيكون موجود وأعضاء المجلس هم المسئولين عن الاختيار".