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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن: 85% من أطفال دور الرعاية بالمراحل التعليمية

السبت 27/فبراير/2021 - 01:40 م
وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
ولاء جمال
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قال محمود شعبان مسؤول الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية استعدادا لبدء امتحانات المراحل التعليمية المختلفة، موضحا أن أكثر من 85٪ من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية فى مراحل تعليمية مختلفة.

وأضاف فى تصريحات للدستور، أن الوضع داخل مؤسسات الرعاية مستقر تماما ولم نسجل أي إصابات بكورونا داخلها.

أما بالنسبة للإجراءات الاحترازية،أوضح أنها أصبحت تتم بشكل يومي ودوري، مشيرا إلى أنه يوجد داخل كل دور رعاية كاشف حراري وأدوات للتعقيم وغرف للعزل في حالة وجود اشتباه، بالإضافة إلى أنه تم وقف الزيارات الخارجية للمؤسسات وأيضا تقليص الأنشطة الجامعية، وكذلك التباعد الاجتماعي بينهم.

وأشارت وزارة التضامن إلى أنه تدريب الأخصائيين الاجتماعيين والمشرفين بمؤسسات الرعاية على وسائل الحماية والوقاية من العدوى، وتوفير منشورات توعوية، وتوزيع كتيب دليل الأنشطة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية وكتيب بروتوكول الصحة العامة والنظافة في ضوء عدوى فيروس كورونا داخل دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، كما تم إعداد خطة لتوفير أماكن للعزل حيال ظهور حالات داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى المحافظات.

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