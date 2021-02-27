إعطاء 225.1 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا حول العالم

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، أنه تم حتى الآن إعطاء ما مجموعه 225.1 مليون جرعة من لقاح مضاد لمرض كوفيد- 19 على مستوى العالم.وفي جميع أنحاء العالم، يُقدر معدل التطعيم الأخير بحوالي 4.54 مليون جرعة في اليوم على أساس تقارير ترددت في هذا الصدد. بهذا المعدل، فإن إعطاء جرعتين من اللقاح لـ 75% من سكان العالم من المتوقع أن يستغرق ست سنوات وتسعة أشهر.بلغ عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا على مستوى العالم 113.4 مليون فيما بلغ عدد الوفيات 2.52 مليون.