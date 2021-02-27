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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بعد سرقة المفتاح.. حبس «عصابة» سرقت خزنة شركة بالإسكندرية

السبت 27/فبراير/2021 - 01:40 م
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، حبس عامل سابق ونجل سائق وآخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي والاشتراك مع آخرين وسرقة خزينة من داخل إحدى الشركات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ من مدير شركة للاستيراد والتصدير كائنة بدائرة القسم، بإكتشافه سرقة الخزينة الحديدية الخاصة بالشركة وبداخلها مبلغ مالي.

تم تشكيل فريق بحث جنائي، وتوصل إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم 9 أشخاص أحدهم عامل سابق بالشركة، ونجل سائق بالشركة، مقيمين، لأربعة منهم معلومات جنائية، وبحوزة أحدهم طبنجة صوت وعدد من الطلقات.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة حيث إستغل أحدهم سابقة عمله بالشركة محل البلاغ وقيامه باستخراج نسخة من المفاتيح الخاصة بها وعلمه بمكان تواجد الخزينة، ويوم ارتكاب الواقعة كان إجازة للعاملين بالشركة، حيث توجه المتهمين لمكان الواقعة ودلف إثنين منهم لمقر الشركة مستخدمين المفاتيح المصطنعة وقيام باقي المتهمين بمراقبة محيط المكان وتمكنا من الاستيلاء على الخزينة وفروا هاربين، وبإرشادهم تم ضبط الخزينة مقطعة وكذا الآداة المستخدمة عبارة عن "صاروخ كهربائي" ومبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة.

وأضاف المتهمون قيامهم بشراء بعض المتعلقات الشخصية لهم عبارة عن "هواتف محمولة، ودراجة نارية، وشاشة عرض، وبوتاجاز، ومشغولات ذهبية" وإنفاق باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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