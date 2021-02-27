تلقيح طاقم مستشفى السرو ضد كورونا فى دمياط

تابع الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، اليوم السبت، بدء التطعيم بلقاح كورونا الأطقم الطبية، حيث بدأ اليوم السبت، التلقيح بلقاح الكورونا للفريق الطبي بمستشفى "السرو" المركزي بقيادة الدكتور محمد رفعت الأسود، مدير مستشفى "السرو" المركزى.كما تم تطعيم العاملين بمستشفى "السرو" المركزي، بلقاح كورونا، للحد من انتشار العدوى واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.