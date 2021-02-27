مقتل وإصابة 4 أشخاص فى انفجارين منفصلين بأفغانستان

أفادت الشرطة الأفغانية بمقتل شخص، وإصابة ثلاثة آخرين، في انفجارين منفصلين وقعا، اليوم السبت، بالعاصمة كابول، وولاية "ننجرهار" شرقي البلاد.وذكرت الشرطة حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن شخصا قُتل وأصيب اثنان آخران، إثر انفجار استهدف حافلتهم في منطقة باجرامي في كابول، صباح اليوم، فيما قال مسئولون بالصحة إن عبد القهار قدير، أحد أعضاء مجلس ولاية "ننجرهار"، أصيب إثر انفجار آخر استهدف حافلته في مدينة جلال آباد بعد ظهر اليوم.ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسئوليتها عن الهجومين الإرهابيين.