«المؤتمر»: إدراج «حياة كريمة» بالأمم المتحدة يؤكد نجاح مصر

أكد حسام لبن، مساعد رئيس حزب المؤتمر، عضو الهيئة العليا للحزب، أن إدراج المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن منصة شراكات التنمية المستدامة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، نجاح كبير للدولة المصرية، ويشير إلى أن هناك اهتمام دولي بما تقوم به مصر من تحسين أوضاع كافة أبناء الوطن.وأضاف، في بيان اليوم، أن الموافقة على إدراج المبادرة بمنظمة الأمم المتحدة يؤكد خطوات مصر الثابتة والانطلاقة الكبيرة نحو تحقيق التنمية المستدامة في كافة الملفات وتلبية مطالب المواطنين.وأوضح لبن، أن مبادرة حياة كريمة لم تلقى قبول وتقدير المواطنين في الداخل فقط، وإنما نالت أيضا إشادة عالمية، لاسيما وأنه لأول مرة في مصر يكون هناك اهتمام بهذا الملف.وشدد مساعد رئيس حزب المؤتمر، على أهمية تكاتف مؤسسات الدولة وضرورة أن يكون هناك دور للمجتمع المدني من أجل إنجاح المبادرة في تحقيق كافة أهدافها لصالح المواطنين.