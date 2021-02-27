«التموين»: تراجع الدواجن لـ28 جنيها.. وخطة لضبط أسعارها في رمضان

تراجعت أسعار الدواجن المحلية إلى 28 جنيها للتجزئة في المحلات التجارية مقارنة بأسعارها خلال الأيام الماضية، والتي قفزت إلى 29 جنيها للكيلوفي الأسواق المحلية، من خلال زيادة المعروض والإنتاج المحلي وخفض أسعار الدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية وفروع التجزئة لشركات تجارة الجملة وشركات تسويق اللحوم والدواجن والأسماك.وأكد المهندس عبد المنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات، لـ"الدستور"، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تضخ 150 طن دواجن مجمدة يوميا بسعر 30 جنيها للكيلو بدلا من 37 جنيها في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه البالغة نحو 1300 فرعا منتشرا في المحافظات، لإعادة التوازنات في الأسواق المحلية، لافتا إلى أن نسب التخفيضات تراوحت بين 20 إلى 25% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.وأضاف خليل، أنه سيتم مشاركة فروع "جمعيتي" لشباب الخريجين بمحافظات الوجه البحري والقبلي لطرح الدواجن المجمدة بسعر 30 جنيها، لخلق توازن في الأسعار وتغطية الاحتياجات خلال الفترة المقبلة وخاصة في موسم شهر رمضان المبارك.وتابع، أن نسبة 20% من المربين الصغار الذين خرجوا من القطاع الداجني خلال الدورة الإنتاجية لشهري يناير الماضي وفبراير الجاري سيعودون في الدورة الإنتاجية الجديدة شهر مارس المقبل، ليتم الإنتاج بنسبة 100%، وهو ما يرفع زيادة المعروض وينعكس ايجابيا علي تراجع الأسعار في الأسواق المحلية.وتابع، أن الأسباب الحقيقية وراء خروج المربين الصغار خلال الموسم الشتوي تقلبات الطقس وعوامل التدفئة التي ترفع معدلات مستلزمات الإنتاج وتخوفا من زيادة النفوق والأمراض والأوبئة التي تؤثر على العملية الإنتاجية وتكبد أصحاب المزارع خسائر كبيرة لاتغطي التكلفة الإنتاجية.