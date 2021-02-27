حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومصادرة «الشيشة» بالزقازيق وبلبيس بالشرقية

شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالشرقية حملة موسعة بالاشتراك مع شرطة المرافق وحي أول وثان، أسفرت عن إزالة 3 أكشاك مخالفة بمنطقة جامعة الأزهر، فضلًا عن رفع كافة الإشغالات بمناطق (شارع الجلاء، مولد النبي، البوستة، كوبري أبوعميرة، الزراعة، دوران الشوبك، شارع عمر شاهين، موقف المنصورة، الغشام، طلبة عويضة)، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس وقسم الإزالات والإشغالات والوحدة المحلية بكفر إبراهيم العادي، بحملة أسفرت عن مصادرة 9 شيش من كافتيريا ملحقة بملعب كرة خماسية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.