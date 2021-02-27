5 نجوم رحلوا قبل مشاهدة «بودى جارد» على الشاشة

تصدرت مسرحية "بودي جارد" محركات البحث بعد إعلان عرضها عبر إحدى المنصات الإلكترونية، بعد حصول الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية على حقوق عرضها."بودي جارد" بطولة الزعيم عادل إمام هي إحدى المسرحيات التي كانت حبيسة الأدراج 22 عامًا منذ العرض الأول لها على مسرح الهرم بعد رفض عرضها على التليفزيون، بينما ظلت تعرض للجمهور لما يقرب من 11 عامًا ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم.ورحل عن عالمنا 5 من الفنانين والمشاركين في المسرحية قبل أن يشاهدوها على الشاشة وهم: "سعيد عبدالغني ومصطفى متولي وعزت أبو عوف وزايد فؤاد والمنتج سمير خفاجة"؛ وتعد المسرحية من المسرحيات التابعة للقطاع الخاص في تلك الفترة وهي من تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام.