بدء توافد أنصار النهضة الإخوانية للتظاهر وسط حضور أمني كثيف

بدأ أنصار حركة النهضة الاخوانية منذ قليل التحرك استجابة للدعوة التي أطلقها راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي للخروج في الشارع وسط تواجد أمني مكثّف، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تونسية.وأغلقت الوحدات الأمنية، صباح اليوم السبت المنافذ المؤدية إلى منطقة ''مونبليزير'' بالعاصمة وشوارع خير الدين باشا ومحمد الخامس والحبيب بورقيبة (باستثناء شارع اليابان)، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وسط انتشار أمني وذلك في إطار تأمين المسيرة التي دعت لها حركة النهضة.فيما أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية خالد الحيوني أنّ الوزارة وفّرت الامكانيات المادية والبشرية، كما سبق ووفّرتها في مناسبات سابقة في إطار الحياد، لضمان استمرار السير العادي للحياة وحماية الممتلكات العامة والخاصة، من جهة واحترام حق التظاهر من جهة أخرى، وأضاف أنّ هذه الإجراءات تأتي تحسّبا لأي نوع من أنواع التهديدات الاجرامية.