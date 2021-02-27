جهود لكشف غموض العثور على جثة متفحمة وموثقة بالحبال فى الغربية

تكثف أجهزة الأمن بالغربية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة مجهولة متفحمة وموثقة بالحبال داخل سيارة ملاكي أمام قرية محلة مسير بمركز قطور.وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا بعثور أهالي قرية محلة مسير بقطور على جثة لشخص مجهول محترقة ومتفحمة داخل سيارته بعد إخماد النيران التي اشتعلت بها، وانتقل ضباط المباحث لمعاينة، وتبين أن السيارة بطريق مهجور بقرية محلة مسير ملك المدعو "حسين. ع. خ" ويعمل محاميًا، وأن الجثة بداخلها متفحمة تمامًا ويصعب التعرف على ملامحها لتحولها إلى رفات وموثقة بالحبال وتوجد آثار مواد حارقة ملقاة حول السيارة مما يؤكد وجود شبهة جنائية في الواقعة، ويرجح أن الجثة للمحامي خاصة أنه متغيب منذ أكثر من يوم.تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعي وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بندب الطبيب الشرعي لإجراء فحص الـ DNA للجثة للتعرف على صاحبها، كما استدعت النيابة أفراد أسرة المحامي لإجراء الفحص عليهم بغرض التأكد من كون الجثة تخصه من عدمه، كما أمرت بسرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة.وتوصلت التحريات المبدئية لوجود خلافات بين المحامي وآخرين يحتمل أن تكون وراء الواقعة.