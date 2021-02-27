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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«جنة الصابرين للتنمية» تحتفل بموسم الزرع لمشروعاتها الخيرية

السبت 27/فبراير/2021 - 01:36 م
جنة الصابرين للتنمية
جنة الصابرين للتنمية
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احتفلت مؤسسة "جنة الصابرين للتنمية"، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، بموسم الزرع لمشروعاتها والمتمثلة في زراعة "وقف" النخل وشجر الزيتون؛ وهو مشروع يهدف إلى التبرع لوقف النخل وشجر الزيتون، وما يتم طرحه منهم يتم الاستفادة من ريعه لرعاية الأيتام والفقراء وتقديم كثير من السُبل الخيرية التي تُساهم في نهضة مجتمعنا ومساعدة المتعففين.

وتم زراعة 250 نخلة من خلال الشركة الضامنة لجودة النخل؛ وأيضًا تم زراعة 60 نخلة من خلال المتبرعين بأيديهم؛ فضلًا عن زراعة 700 شجرة زيتون، وهذا المشروع قائم ليكون دخل دائم لمساعدة الفقراء والمساكين حتى يُحقق الاكتفاء الذاتي كوقف لله ليصرف ريعه على الفقراء في جميع الأنشطة للمساعدات الخيرية بشتى أنواعها.

وحضلا الحفل الشيخ الدكتور يسري عزام، والنائبة سحر عيد، والنائب جمال الشورى، وعيسى شيتة "نقابة الكهرباء بمطروح"، والشيخ عبد العظيم سالم وكيل الأزهر بمطروح، والشيخ عزت أحمد رئيس مجلس أمناء مؤسسة آبار الخيرية، والعمدة منعم إسرافيل المتحدث باسم مجلس العمد والمشايخ بمطروح، والعمدة صلاح جبر رئيس مجلس العمد والمشايخ بمطروح، والحاج عبد الرحمن عبد الجواد العميري رئيس مجلس الحكماء بمطروح، والشيخ بحيري فرج عميرة شيخ قبيلة عميرة بمطروح، وسعد الحمري مدير مكتب البرلمان بمطروح، وعبد الرحمن محمد ممثل عن مبادرة حياة كريمة بمطروح.

وأعرب الحضور عن سعادتهم البالغة للإنجاز الذي حققته المؤسسة داخل محافظة مطروح، متمنين لها الاستمرار والنجاح؛ لدعم المستحقين في جميع أنحاء الجمهورية وإيصال الأمانة لهم بشكل آمن وسريع.

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