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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«إفريقية النواب» تهنئ جامعة القاهرة بفوز «الطيب» بجائزة «نكروما»

السبت 27/فبراير/2021 - 01:35 م
الدكتور شريف الجبلى
الدكتور شريف الجبلى
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تقدم الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بالتهنئة للدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وللدكتورة فكيهة محمد محمد، الطيب أستاذ الكيمياء الفيزيائية بكلية العلوم، بعد فوزها بجائزة "كوامى ناكروما" في الامتياز العلمي كأفضل العلماء السيدات في القارة الإفريقية لعام 2020، وهي أعلى جائزة في القارة الأفريقية وتهدف إلى تقدير المتميزين من العلماء نظير إنجازاتهم العلمية وتدعم تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار فى أفريقيا.

وقال الجبلي، في بيان، إن فوز الدكتورة فكيهة محمد محمد الطيب بهذه الجائزة هو فوز كبير للمرأة المصرية وماحققته من نجاحات كبيرة إقليميا وإفريقيًا وعربيًا وعالميًا، مطالبًا من الجهات التنفيذية داخل مصر الاستفادة من مثل هذه النماذج الناجحة فى مختلف المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع أنحاء البلاد.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن مجلس الجامعة رشح الدكتورة فكيهة، ديسمبر الماضي، للحصول على جائزة المرأة التقديرية في مجال المياه والطاقة والعلوم البيئية.

وللدكتورة فكيهة محمد إسهامات وبحوث في عدد من المجالات منها مجالات تآكل الفلزات، وتطوير مواد فلزية ذات بنية نانومترية، واختبار أجهزة استشعار فعالة، كما نشرت أكثر من 90 بحثًا علميًا في المجلات الدولية، وفازت بالعديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية.

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