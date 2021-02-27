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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اعترافات المتهم بقتل سائق تاكسى بالإسماعيلية

السبت 27/فبراير/2021 - 01:58 م
جريدة الدستور
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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استمعت، نيابة قسم أول، اليوم السبت، إلى أقوال، المتهم بمقتل سائق تاكسي، بطعنه 6 طعنات نافذة، حيث عثر على جثته داخل سيارته بمنطقة الإرسال بمحافظة الإسماعيلية.

كما استمعت النيابة لأقوال أقارب المجني عليه، واستدعت شقيقه إبراهيم، للاستماع إلى أقواله حول علاقة المتهم بأخيه.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة الإسماعيلية، القبض على قاتل سائق التاكسي، بعد أسبوع، من البحث والتحري حول الواقعة وظروف ملابساتها.

وكشفت المصادر، عن أنه تم ذلك بالتحري حول المجني عليه وعلاقاته بأقاربه وزملائه في العمل، وبتتبع هاتف المجني عليه وحركة السيارة داخل المدينة لمعرفة آخر من التقاهم المجني عليه قبل وفاته، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة.

ونجح ضباط البحث في تحديد هوية 4 أشخاص من المشتبه بهم في ارتكاب الواقعة، وبتكثيف التحريات توصل الضباط إلى هوية مرتكب الواقعة، وتمكن الضباط من القبض عليه.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، عن غموض الحادث، الذي وقع فجر الخميس قبل الماضي، بمنطقة الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

وكشفت مصادر أمنية، عن أن خلافات عائلية سابقة بين سائق التاكسي المجني عليه في حادث الإسماعيلية والمتهم بقتله دفعته إلى ارتكاب الواقعة الأسبوع الماضي.

وكشفت المصادر عن أن المتهم على صلة قرابة مع المجني عليه، وأن خلافات ومشادات سابقة دفعته لاستدراجه إلى منطقة "الإرسال" باعتبارها من المناطق غير المزدحمة بالسكان وخاصة بعد منتصف الليل وسدد له عدة طعنات أودت بحياته وألقى بسلاح الجريمة في السيارة وفر هاربًا متخفيًا بارتدائه كمامة طبية وغطاء على الرأس.

وقالت المصادر إن الجانى فر بين البنايات السكنية ولم يستخدم الطريق الرئيسي، إلا أنه تم التقاط بعض الصور له عبر كاميرات المحال والمنازل التي ساعدت في تحديد هويته.

وأضافت المصادر أن الجاني استخدم سكين مطبخ لارتكاب الواقعة طعن بها المجني عليه 6 طعنات في البطن والظهر والرقبة نقل على إثرها إلى مستشفى جامعة قناة السويس وتوفي في الحال.

وكان قد تلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث الإسماعيلية الأسبوع الماضي يفيد بوفاة سيد عزيز 27 سنة سائق تاكسي بعد وصوله للمستشفى مصابًا بعدة طعنات.

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