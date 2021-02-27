طلاب أول ثانوي: تشابه إجابات العربي «لخبطنا».. والأحياء صعب

أكد أحمد فتحي، طالب بالصف الأول الثانوي، أن امتحان الأحياء الذي أدوه اليوم جاء صعبا جدا ويحتاج لوقت طويل للتفكير حتى يتمكن للطلاب من الحل.وفيما يخص امتحان اللغة العربية، أكد أنه سهل ولكنه طويل والإجابات متشابهة، ما أدى بالطلاب إلى "اللخبطة".وقالت مها محمد، طالبة بالصف الأول الثانوي، إن امتحان اللغة العربية كان أسهل بكثير من امتحان الأحياء، ما أدى إلى توتر الطلاب، بالإضافة إلى تعطل دخول الطلاب للامتحان بسبب سيستم المنصة الامتحانية.وأدى طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات اليوم السبت على فترتين، الأولى لغة عربية من التاسعة صباحا حتي العاشرة والنصف، والثانية بمادة الأحياء من الساعة 11 ونصف صباحا حتى 12 وربع ظهرا.وتقرر سابقًا أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقيا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق، بالإضافة إلى أن تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.