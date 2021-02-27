«أزمة السيستم» تحرم طلاب أول ثانوي من امتحان العربي والأحياء بقليوب

بدء منذ قليل خروج لجان امتحانات الصف الأول الثانوي بمدارس قليوب بمحافظة القليوبية، بعد انتهاء اليوم الأول لامتحانات الفصل الدراسي الأول بالنظام الإلكتروني، وسط تشديدات الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وقالت زينت، إحدى الطالبات بمدرسة الشهيد علاء حسن الثانوية بنات، إنها لم تتمكن من آداء امتحان اللغة العربية أو الأحياء بسبب عطل في التسجيل بمنظومة الامتحانات، وظلت تحاول طيلة مدة الاختبار للدخول للمنصة لكن دون جدوى.وأضافت، أن المشكلة كانت عامة في لجنتها، حيث واجة كافة الطلاب نفس الأزمة، ما دفع المدرسين لطمئنتهم لأن العطل الفني على الجميع وسيتم مراعاة ذلك.وأدى طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات اليوم السبت على فترتين، الأولى لغة عربية من التاسعة صباحا حتي العاشرة والنصف، والثانية بمادة الأحياء من الساعة 11 ونصف صباحا حتى 12 وربع ظهرا.وتقرر سابقًا أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقيا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق، بالإضافة إلى أن تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.