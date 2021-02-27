«المصيلحى» و«غراب» يشاركان فى تشييع جثمان رئيس جامعة الزقازيق السابق

شارك الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والأستاذ الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، في تشييع جثمان الدكتور خالد عبدالباري الرئيس الأكاديمي لجامعة "(Hertfordshire)" بالعاصمة الإدارية الجديدة، والرئيس السابق لجامعة الزقازيق، الذي وافته المنية صباح اليوم، وذلك بمدينة العاشر من رمضان.قال المحافظ إن الراحل الكريم كان نموذجًا يحتذي به في الإخلاص والتفاني في العمل وخدمة الجامعة ورسالتها السامية، وطوال مسيرته العلمية ظل يجوب ديار العلم والمعرفة بحثًا وشغفًا وحبًا للعلم وأهله حتى فارقنا اليوم، بعد أن قضي سنوات عمره في خدمة العلم والعلماء، فكان مثالًا مشرفًا للعلماء المصريين في كل المحافل والأوساط العلمية.أكد محافظ الشرقية أن جامعة الزقازيق ستظل تسطر بأحرف من نور ما قدمه الفقيد من علم وعمل وعطاء أسهم في تقدم الجامعة ورفعتها، معززًا من مشاركتها مع الجهاز التنفيذي لخدمة قضايا وتنمية المجتمع.أعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الراحل الكريم، مقدمًا واجب العزاء لهم ولزملائه وتلاميذه ومحبيه، داعيًا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.حضر تشييع الجنازة اللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان وعدد من المحافظين السابقين ورؤساء الجامعات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعمداء الكليات وأساتذة جامعة الزقازيق.