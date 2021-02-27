رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بحث
الرئيسية
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
مصر
السيسي يهنئ رئيس الدومينيكان بذكرى الاستقلال
السبت 27/فبراير/2021 - 01:47 م
السيسي
ا ش ا
طباعة
بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبي نادر، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
موضوعات متعلقة
غدًا.. إطلاق الموقع الإلكتروني لتسجيل رغبات المواطنين للحصول على لقاح كورونا
«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة التراويح في رمضان
استجابة لـ«الدستور».. وزير الكهرباء يتحمل فاتورة مؤسسة مجدي يعقوب من ماله الخاص
«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري
الصور
تلقيح طاقم مستشفى السرو ضد كورونا فى دمياط
وكيل تعليم دمياط: تابعنا الامتحانات فى 65 مدرسة
طلاب عزبة البرج: لا صعوبة بامتحان أولى ثانوي والأزمة في سقوط السيستم
وسط إجراءات مشددة.. انطلاق امتحانات التيرم الأول بجامعة قناة السويس
جامعة أسيوط تزف بشرى لمرضى الأورام.. تطورات حققت نسب شفاء عالية
الأكثر قراءة
شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة.. تفاصيل طقس الأحد
«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري
«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة التراويح في رمضان
بالأسماء.. ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021
المزيد
إنفوجراف
مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»
تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار
تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات
ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟
نجم الساعة
ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!
منوعات
جبل جليدي ضخم ينفصل عن بقية الكتلة قرب محطة بريطانية في أنتركتيكا
حزن في الأمم المتحدة لإزالة منسوجة كانت معلقة عند مدخل مجلس الأمن
مصادر: اليابان قد تسمح للرياضيين الأجانب بدخول البلاد للمشاركة في الأولمبياد
اللجنة الأولمبية واليابان يناقشون كيفية التعامل مع جمهور «ألعاب طوكيو»
المزيد
أيام زمان
اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم
عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع
بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟
ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق
المزيد
مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
د.كريمة الحفناوى
فى الذكرى المئوية لميلاده.. ثروت عكاشة فارس الثقافة والتنوير
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «3-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «7»
المزيد
الثقافة
«جحا ثري دي».. عرض مسرحي لأحمد بهاء الدين للطفل
في ذكراه.. كيف أثر جبران خليل جبران في حياة ثروت عكاشة؟
«أبطال في صمت».. أحدث إبداعات الكاتب أحمد الخميسي
أمسية موسيقية إنجليزية للوتريات بمركز الفنون بالإسكندرية.. اليوم
المزيد