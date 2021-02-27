رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة الغربية»: إجراءات احترازية مشددة ولجان متابعة لامتحانات التيرم الأول

السبت 27/فبراير/2021 - 01:32 م
إجراءات احترازية
إجراءات احترازية مشددة ولجان متابعة لامتحانات
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية إدارة الرعايه الاساسيه بتشكيل لجان المتابعة للمرور المستمر على لجان أداء الامتحانات، وتعقيم اللجان بصفة دورية ومستمرة وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والذى وجه بضرورة الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب والتنسيق مع مديريه التربية والتعليم فى تنفيذ الإجراءات الوقائية على أكمل وجه.

وقالت الدكتوره نشوي مازن مدير إدارة الرعايه الأساسيه إنه تم تشكيل فرق متابعه لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وقياس العلامات الحيويه والاتصال الدائم بغرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وذلك تزامنا مع بداية امتحانات الفصل الدراسى الأول وسط إجراءات احترازية مشددة.

موضوعات متعلقة

كشف ملابسات العثور على جثتي رجل وسيدة داخل شقة بالطالبية

طلب وتعهد.. أبرز كواليس جلسة العندليب مع لاعبي الزمالك

غدًا.. إطلاق الموقع الإلكتروني لتسجيل رغبات المواطنين للحصول على لقاح كورونا

مصادر بـ«التعليم»: ندرس موقف «سيستم الامتحانات».. والتفاصيل بعد ساعات

الصور

image description

تلقيح طاقم مستشفى السرو ضد كورونا فى دمياط

image description

وكيل تعليم دمياط: تابعنا الامتحانات فى 65 مدرسة

image description

طلاب عزبة البرج: لا صعوبة بامتحان أولى ثانوي والأزمة في سقوط السيستم

image description

وسط إجراءات مشددة.. انطلاق امتحانات التيرم الأول بجامعة قناة السويس

image description

جامعة أسيوط تزف بشرى لمرضى الأورام.. تطورات حققت نسب شفاء عالية

الأكثر قراءة

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة صلاة التراويح في رمضان

شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة.. تفاصيل طقس الأحد

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

بالأسماء.. ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

منسوجة بايو الشهيرة تخضع لأعمال ترميم اعتبارا من 2024

جبل جليدي ضخم ينفصل عن بقية الكتلة قرب محطة بريطانية في أنتركتيكا

حزن في الأمم المتحدة لإزالة منسوجة كانت معلقة عند مدخل مجلس الأمن

مصادر: اليابان قد تسمح للرياضيين الأجانب بدخول البلاد للمشاركة في الأولمبياد

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
د.كريمة الحفناوى
فى الذكرى المئوية لميلاده.. ثروت عكاشة فارس الثقافة والتنوير
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «3-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «7»
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يناقش تحديات صناعة النشر الورقية والرقمية غدًا

«جحا ثري دي».. عرض مسرحي لأحمد بهاء الدين للطفل

في ذكراه.. كيف أثر جبران خليل جبران في حياة ثروت عكاشة؟

«القومي للترجمة» يطلق الدورة الأولى لجائزة ثروت عكاشة.. اعرف التفاصيل