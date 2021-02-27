«صحة الغربية»: إجراءات احترازية مشددة ولجان متابعة لامتحانات التيرم الأول

وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية إدارة الرعايه الاساسيه بتشكيل لجان المتابعة للمرور المستمر على لجان أداء الامتحانات، وتعقيم اللجان بصفة دورية ومستمرة وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.ولفت إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والذى وجه بضرورة الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب والتنسيق مع مديريه التربية والتعليم فى تنفيذ الإجراءات الوقائية على أكمل وجه.وقالت الدكتوره نشوي مازن مدير إدارة الرعايه الأساسيه إنه تم تشكيل فرق متابعه لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وقياس العلامات الحيويه والاتصال الدائم بغرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وذلك تزامنا مع بداية امتحانات الفصل الدراسى الأول وسط إجراءات احترازية مشددة.