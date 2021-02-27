نائب محافظ القاهرة تتابع رفع كفاءة شارع محور الزهراء بالمعادي

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، خطة تطوير أحياء المنقطة الجنوبية، والتي تشمل رفع كفاءة شارع محور الزهراء بالمعادى بنطاق حى البساتين (شارع البنوك).وأشارت نائب المحافظ إلى أنه يتم توسعة الشارع ورصفه بالإضافة إلى تنفيذ عمل بردورات، كما تشمل الأعمال رفع كفاءة الإنارة من بداية التقاطع مع شارع الخمسين حتى كارفور، بالإضافة إلى إنشاء جزيرة تتوسط الطريق، وذلك لتحسين الحركة المرورية ولتفادى الكثافة المرورية بهذه المنطقة ولعدم تكرار الاختناق المرورى.ووجهت نائب المحافظ بضرورة الاهتمام بتطوير الميادين والحدائق ووضعها ضمن خطة التطوير، كما أكدت نائب المحافظ على مراعاة تكثيف حملات النظافة والإشغالات ورفع أى مخلفات أول بأول بهذه المنطقة لاستكمال الشكل الحضارى والجمالى لها.