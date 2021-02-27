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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل تعليم دمياط: تابعنا الامتحانات فى 65 مدرسة

السبت 27/فبراير/2021 - 01:52 م
عادل عثمان
عادل عثمان
حسام فهمي
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تابع عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير عملية امتحانات الفصل الدراسى الأول، لطلاب الصف الأول الثانوي، والتي انطلقت، اليوم السبت، في ٦٥ مدرسة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

وأكد "عثمان" أن امتحانات اللغة العربية والأحياء عقدت إلكترونيا داخل المدارس عن طريق الإنترنت المتاح بالمدارس أو شريحة البيانات التي تم تسليمها للطلاب.

وأشار إلى أنه تم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من أعمال تطهير وتعقيم اللجان وإجراءات الكشف الحراري للطلاب، بالإضافة لارتداء الجميع الكمامات والمرور على بوابات التعقيم والتباعد بين الطلاب داخل اللجان.

وأشار "وكيل الوزارة" أنه أدى اليوم الطلاب الامتحانات بالفترة الأولى في مادة اللغة العربية لمدة ٩٠ دقيقة ومادة الأحياء لمدة ٤٥ دقيقة وفقا للجداول المعلنة.

وفي السياق ذاته أكد "عثمان" أنه بدأت، اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول بالتعليم الفني بأنواعه، وذلك وسط إجراءات احترازية لمواجهة كورونا.

وتابع "وكيل الوزارة" مدى التزام اللجان بالإجراءات الاحترازية والوقائية، ومدى التجهيزات الموضوعة للامتحانات، لافتا إلى أن جميع اللجان البالغ عددها ٣٥ لجنة على مستوى المحافظة ملتزمة تماما بالإجراءات الاحترازية من حيث الكمامات والتباعد بين المقاعد في اللجان إلى جانب أعمال التعقيم والتطهير.

فيما أكد "وكيل وزارة" أن غدًا الأحد ستبدأ لجان امتحانات الثانوية العامة للصف الأول والثاني وبنفس الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.

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