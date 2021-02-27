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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شهدت الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ختام وقائع المؤتمر السنوي الثاني عشر لعلاج الأورام والذى تنظمه كلية الطب.

جامعة أسيوط تكرم أسماء 3 من أساتذة الأورام الراحلين

السبت 27/فبراير/2021 - 01:25 م
جريدة الدستور
أسيوط - محمد أبو شادي:
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شهدت الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ختام وقائع المؤتمر السنوي الثاني عشر لعلاج الأورام والذى تنظمه كلية الطب.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء عطية عميد الكلية والدكتور عماد أبو العزائم سكرتير عام مساعد محافظ الأقصر نيابة عن المستشار مصطفى الهم محافظ الإقليم، والدكتور طاهر ايوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتور مصطفى الصرفى أستاذ الطب الباطني للأورام ورئيس الجمعية المصرية لعلاج السرطان ولفيف من كبار أساتذة وأطباء الأورام من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية من المشاركين فى وقائع المؤتمر إلى جانب مشاركة أكثر من ألفين طبيب من نحو 10 دولة عربية وأجنبية من المتابعين إلكترونيا لوقائع المؤتمر.

وخلال مشاركتها فى الجلسة الختامية أشادت الدكتورة مها غانم بجهود الدولة المبذولة من أجل تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وذلك باهتمام ورعاية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو ما انعكس أثره فى إطلاق مشروع التامين الصحي الشامل والذى بدأ تطبيق المرحلة الأولى منه خلال العام الماضي، وكذلك المبادرات الرئاسية الهادفة إلى الكشف عن الأمراض المزمنة وأورام الثدي واكتشاف وعلاج فيروس سى وهو القضية التى استطاعت الدولة المصرية تحقيق نجاحًا مشهودا فيها وتقديم تجربة رائدة على مستوى العالم.

وأكد الدكتور علاء عطيه على الاهتمام الذى توليه كلية الطب لدعم الحركة العلمية والبحثية داخل أقسامها المختلفة وذلك لمواكبة احدث التطورات الطبية وهو ما يضمن التطوير الدائم والمستمر فى الخدمات الطبية المقدمة فى مستشفيات أسيوط الجامعية والتي تستقبل أكثر من 2 مليون مريض سنويًا من مختلف محافظات الصعيد والوجه القبلي وهو ما يتضمن اهتمام مكثف لمرضى الأورام المترددين على مستشفى أسيوط الجامعي وهو ما تم تتويجه مؤخرا بالمشروع الجاري إنشائه لأكبر مستشفى جامعي فى صعيد مصر متخصص فى علاج الأورام وهى مستشفى 2020، وافتتاح وحدة الجاما كاميرا منذ شهور قليلة والتي تعد الأولى من نوعها فى صعيد مصر بتكلفة للجهاز تتجاوز 14 مليون جنيه.

وكشف الدكتور سمير شحاتة أن الجلسة الختامية شهدت تقديم دروع المؤتمر تكريمًا لرئيس جامعة أسيوط وللسادة نوابه لمختلف القطاعات، إلى جانب درع لمحافظ الأقصر، كما تضمنت الجلسة لفته وفاء لتكريم لأسماء ثلاثة من كبار أساتذة الأورام على مستوى الجامعات المصرية ممن رحلوا عن عالمنا خلال العام الماضي وهم المرحوم الدكتور شوقى مصطفى الحداد استاذ الأورام بالقصر العينى، والدكتور المرحوم طارق الجوهرى رئيس قسم علاج الأورام بجامعة الزقازيق، كما اختتم المؤتمر بتكريم خاص وتأبين جليل لروح المرحومة الدكتورة علا نبيه أستاذ علاج الأورام بطب أسيوط ومؤسسة المؤتمر.

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