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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أحمد مهنى يُشارك في تسليم 10 الأف وثيقة للعمالة غير المنتظمة بالإسكندرية

السبت 27/فبراير/2021 - 01:25 م
مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة
عائشة حسن
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في إطار مبادرة حياة كريمة، شارك النائب أحمد مهنى، وكيل القوى العاملة بمجلس النواب، في توزيع وزارة القوى العاملة، اليوم السبت، 10 ألاف وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة وصيادي الإسكندرية، بحضور محافظ الإسكندرية.

وأكد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه ذلك يأتي ذلك كأولى خطوات الخطة الاستراتيجية التي وضعتها وزارة القوى العاملة والتنمية الاقتصادية للترويج الخارجي للمبادرة في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية؛ بإبراز المبادرة كأحد أهم المبادرات الدولية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن العمالة غير المنتظمة ومتضرري فيروس كورونا القاتل.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى حرص الدولة المصرية على الوقوف بجانب المواطنين والمتضريي من فيروس كورونا القاتل، مؤكدًا على تحرك الدولة كان سريع ولن يتوقف خلال الفترة من مارس الماضي وحتى هذه اللحظة فهذه النقاط تحسب للدولة وتُضاف إلى دفتر الإنجازات.

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