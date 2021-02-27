3 مارس.. طرح فيلم «للايجار» بدور العرض

قررت الشركة المنتجة لفيلم "للايجار" طرح العمل بدور العرض السينمائي يوم 3 مارس المقبل بعد فترة من التأجيلات.ومنحت الرقابة على المصنفات الفنية تصنيف عمري للفيلم +12 وطرحت الشركة المنتجة الأفيش الدعائي والرسمي للفيلم استعدادا لعرضه.وتصدر الأفيش خالد الصاوى ومحمد سلام وشيرى عادل وعصام السقا، ومن المقرر أن تطرح الشركة البرومو الرسمي خلال اليومين المقبلين.وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويق كوميدي عن "الوحدة والعزلة" حول شخصية قبطان على المعاش بمدينة الإسكندرية يعرض شقته للإيجار.فيلم "للإيجار" بطولة خالد الصاوي ومحمد سلام وهايدي رفعت وياسر الطوبجي وعصام السقا، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف وإخراج إسلام بلال.