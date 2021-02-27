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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«إنقاذ تونس» تتهم الإخوان بتركيب أجهزة تنصت للتجسس على أجهزة الدولة

السبت 27/فبراير/2021 - 01:24 م
الغنوشي
الغنوشي
أمينة ذكى
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اتهم السياسى التونسى منذر قفراش، رئيس جبهة إنقاذ تونس، حركة النهضة "إخوان تونس" بتركيب أجهزة تنصت للتجسس على مؤسسات الدولة التونسية وخاصة الأمنية، حيث نشر منذر قفراش صورة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تكشف حقيقة أجهزة التجسس التركية على تونس.

وقال قفراش: لقد ترددت كثيرا قبل نشر هذه الصورة فقد تكون سببا في موتي لكن لا يهم الوطن قبل الأشخاص....حذاري سيدي رئيس الجمهورية هذه الصورة لجهاز تجسس وتحكم عن بعد في طائرات مسيرة هذا الجهاز في الصورة الأولى موجود بصفاقس وشارع محمد الخامس والأخطر موجود بمنطقة سكنك بالمنيهلة.

وتابع قفراش: لقد وصلتني الصور من مصدر أمني رفيع ووقع تركيبهم من طرف خبراء أتراك منذ أشهر يمكنكم التأكد من ذلك بالملف الموجود لدى فرقة الإرشاد للأمن الوطني بصفاقس،وأضاف: هذا الجهاز من أخطر الأجهزة في العالم للتحكم في الطائرات العسكرية المسيرة وأنصحكم بالكشف عن الطائرات التركية التي أهدتها تركيا مؤخرا لتونس فيمكن أن تكون مرتبطة بهذا الجهاز السري.

وأردف: اللهم بلغت اللهم فأشهد حياتي لا تهم ولكن حياة عائلتي من اليوم مسوؤلية رئاسة الدولة التونسية والجيش التونسي، وتابع: أنتظر فتح القضاء العسكري والمخابرات العسكرية تحقيقا وأنا والقيادي الأمني بتونس على ذمتكم لمدكم بالمعلومات الدقيقة لكشف هذا الخطر المحدق بأمن تونس وجيرانها.

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