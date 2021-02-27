رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أبحاث: الكتب المصورة قد تعزز النشاط البدني لدى مرضى التوحد من الشباب

السبت 27/فبراير/2021 - 01:23 م
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من إعاقات في النمو، أو مرضى توحد لا يمارسون نشاطا بدنيا، لذلك لجأت باحثة فى جامعة "ميسورى" الأمريكية إلى إنشاء كتب مصورة للياقة البدنية تساعد الشباب المصابين بالتوحد على ممارسة الرياضة بشكل متكرر بينما تقدم للأسر ذات الدخل المنخفض موردًا بسيطًا لتحفيز التمرين عندما لا يمكن الوصول إلى معدات اللياقة البدنية في الهواء الطلق.

وقالت الدكتورة لورين بيسيرا، أستاذ مساعد فى كلية التربية جامعة ميسوري: "هناك الكثير من الأبحاث الموجهة نحو مساعدة الأفراد المصابين بالتوحد على تحسين أدائهم الأكاديمي ومهاراتهم الإجتماعية ومهارات الاتصال، لكننا نحتاج أيضًا إلى تذكر مدى أهمية النشاط البدني للعيش بأسلوب حياة صحي"..مشيرة إلى أن "هناك العديد من الفوائد الصحية للتمارين الرياضية، مثل ضخ الدم في الجسم، وتحسين النوم وتقليل خطر الإصابة بالسمنة وأيضًا إذا تمكنا من جعل الأطفال المصابين بالتوحد أكثر تفاعلًا جسديًا فمن المرجح أن يركضوا ويلعبوا مع أقرانهم، لذلك هناك جوانب أخرى من حياتهم يمكننا تحسينها أيضًا ".

وأوضحت أنه نظرًا لأن بعض مرضاها السابقين المصابين بالتوحد لديهم مؤشرات كتلة الجسم التي ارتفعت إلى مستويات غير صحية بسبب السلوك المفرط المستقر، فقد طلب مقدمو الرعاية منها تطوير طرق مبتكرة لتشجيع أطفالهم على ممارسة المزيد.

لذلك في دراسة بحثية حديثة، أنشأت "بيسيرا" كتبًا مصورة للياقة البدنية يحتوي على صور لتمارين مختلفة خطوة بخطوة مثل القفز، الزحف، الهرولة، وقد تم استخدام الكتب المصورة بنجاح لزيادة مقدار الوقت الذي يمارسه الأفراد المصابون بالتوحد في النشاط البدني.

موضوعات متعلقة

مصادر بـ«التعليم»: ندرس موقف «سيستم الامتحانات».. والتفاصيل بعد ساعات

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 26-2-2021

طلب وتعهد.. أبرز كواليس جلسة العندليب مع لاعبي الزمالك

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي 2021 pdf

الصور

image description

تلقيح طاقم مستشفى السرو ضد كورونا فى دمياط

image description

وكيل تعليم دمياط: تابعنا الامتحانات فى 65 مدرسة

image description

طلاب عزبة البرج: لا صعوبة بامتحان أولى ثانوي والأزمة في سقوط السيستم

image description

وسط إجراءات مشددة.. انطلاق امتحانات التيرم الأول بجامعة قناة السويس

image description

جامعة أسيوط تزف بشرى لمرضى الأورام.. تطورات حققت نسب شفاء عالية

الأكثر قراءة

شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة.. تفاصيل طقس الأحد

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة التراويح في رمضان

بالأسماء.. ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

جبل جليدي ضخم ينفصل عن بقية الكتلة قرب محطة بريطانية في أنتركتيكا

حزن في الأمم المتحدة لإزالة منسوجة كانت معلقة عند مدخل مجلس الأمن

مصادر: اليابان قد تسمح للرياضيين الأجانب بدخول البلاد للمشاركة في الأولمبياد

اللجنة الأولمبية واليابان يناقشون كيفية التعامل مع جمهور «ألعاب طوكيو»

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
د.كريمة الحفناوى
فى الذكرى المئوية لميلاده.. ثروت عكاشة فارس الثقافة والتنوير
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «3-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «7»
المزيد

الثقافة

«جحا ثري دي».. عرض مسرحي لأحمد بهاء الدين للطفل

في ذكراه.. كيف أثر جبران خليل جبران في حياة ثروت عكاشة؟

«أبطال في صمت».. أحدث إبداعات الكاتب أحمد الخميسي

أمسية موسيقية إنجليزية للوتريات بمركز الفنون بالإسكندرية.. اليوم