2457 إصابة بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، تسجيل 2457 إصابة جديدة و23 حالة وفاة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة، فيما تلقى 620 ألفا و919 شخصا التطعيم باللقاح المضاد للفيروس التاجي.وذكرت وزارة الصحة في بيان اليوم السبت، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 453 ألفا و669 حالة تعافى منها 428 ألفا و904 حالات بينما توفي 8538 حالة، مشيرة إلى تواجد 1266 حالة بالمستشفيات منها 264 حالة بالعناية المركزة.وأضافت أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت كالتالي: (93 حالة في بورغنلاند) و(165 في كارينثيا) و(520 في النمسا السفلى) و(258 في النمسا العليا) و(185 في سالزبورج) و(294 في ستيريا) و(133 في تيرول) و(40 في فورارلبرج) وأخيرا العاصمة فيينا بـ 769 حالة.