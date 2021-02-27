إنقاذ 45 مهاجرًا غير شرعي داخل المياه الإقليمية الليبية

أفادت منظمة "سي ووتش" الألمانية للأعمال الإنسانية بأنها أنقذت 45 مهاجرا في المياه الإقليمية الليبية.وذكرت بوابة "إفريقيا" الإخبارية الليبية، اليوم السبت، أن جميع المهاجرين في أمان، وهم على متن سفينة تابعة للمنظمة.وأطلق الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من سنة عملية بحرية هدفها منع الهجرة غير الشرعية وتنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بمنع انتشار الأسلحة في ليبيا.