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محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إنقاذ 45 مهاجرًا غير شرعي داخل المياه الإقليمية الليبية

السبت 27/فبراير/2021 - 01:19 م
مهاجرًا غير شرعي
مهاجرًا غير شرعي
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أفادت منظمة "سي ووتش" الألمانية للأعمال الإنسانية بأنها أنقذت 45 مهاجرا في المياه الإقليمية الليبية.

وذكرت بوابة "إفريقيا" الإخبارية الليبية، اليوم السبت، أن جميع المهاجرين في أمان، وهم على متن سفينة تابعة للمنظمة.

وأطلق الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من سنة عملية بحرية هدفها منع الهجرة غير الشرعية وتنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بمنع انتشار الأسلحة في ليبيا.

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