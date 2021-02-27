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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع: تردد كثير من كبار السن في اليابان بشأن تلقي لقاح كورونا

السبت 27/فبراير/2021 - 01:19 م
اليابان
اليابان
وكالات
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ذكر 40 % من مجموعة من كبار السن اليابانيين شاركوا في استطلاع حديث للرأي أنهم غير متأكدين مما إذا كانوا سوف يتلقون اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ما يشير إلى أن الكثيرين مازالوا متحفظين من مخاطر محتملة في هذا الشأن، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام يابانية.

وأظهر الاستطلاع الذي تم عبر الإنترنت أوائل الشهر الجاري، وشارك فيه 423 مسنًا في حاجة لرعاية تمريضية ولكن لا يعانون من الخرف أن 43 في المئة منهم غير متأكدين مما إذا كانوا سيتلقون اللقاح، في حين قال 15 في المئة إنهم ضد اللقاح تمامًا، بحسب ما ذكره موقع "جابان توداي".

ومن خلال الأشخاص القائمين على رعايتهم الذين استجابوا للاستطلاع نيابة عنهم، استشهد كبار السن بمخاوف حول الأعراض الجانبية للقاح، وشكوك بشأن فاعليتها.

وقال نحو 43 % من المشاركين إنهم سوف يتلقون اللقاح بسعادة، وأجرت الاستطلاع بداية من الأول وحتى الثاني عشر من شهر فبراير، شركة "إنترنت إنفينيتي" لخدمات الرعاية الصحية، ومقرها طوكيو.

وبدأت اليابان حملة التطعيم ضد كوفيد19- في منتصف فبراير وبدأت بمجموعة أولية تضم 40 ألفًا من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وسوف يبدأ تطعيم 4.7 مليون آخرين من العاملين في مجال الطب في مارس، يليهم 36 مليونًا من الأشخاص الذين بلغوا 65 عامًا أو أكثر بداية من 12 أبريل، بحسب الجدول الزمني للتطعيم في البلاد.

ولدى سؤال المشاركين عن العنصر الذي قد يكون حاسمًا في التردد، أو عدم الاستعداد، لتلقي اللقاح، أشار 44 في المئة إلى عنصر زيادة من يتلقون اللقاحات في اليابان، في حين أشار 39% إلى تلقي أسرهم أو المقربين.

وقال نحو 27% إنه إذا ما طلب أحد أفراد أسرهم ذلك، فربما يقبلون على تلقيه.

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