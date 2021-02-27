تزامنا مع خروج مسيرات للنهضة.. الداخلية التونسية تغلق منافذ العاصمة

أغلقت الداخلية التونسية اليوم السبت، منافذ العاصمة تحسبا لأي تهديدات إرهابية، وذلك تزامنا مع الدعوة التي أطلقتها حركة النهضة الاخوانية لمناصريها بالنزول للشارع التونسي اليوم، ردا على المظاهرات التي خرجت الأسبوع الماضي والتي تنادي بإسقاط حكومة هشام المشيشي ووالغنوشي، بينما يتوقع مراقبون أن تحدث أعمال عنف وشغب.وتنطلق هذه المسيرة التي أطلقت عليها الحركة شعار "الدفاع عن الشرعية والمؤسسات والدستور"، في ظلّ أزمة سياسية غير مسبوقة تعيشها تونس، وذلك بسبب صدام بين رؤوس السلطة (الجمهورية، الحكومة والبرلمان)، حيث ترفض الرئاسة التونسية التشكيل الوزاري الذي أعلنه المشيشي والذي يتمتع بموافقة الغنوشي، لاسيما مع اجتماع كتل المعارضة في البرلمان على ضرورة جمع التوقيعات الضرورية للتصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، المتهم بسوء إدارة المؤسسة التشريعية واستغلاله لخدمة مصالح حزبه والمقرّبين منه.