أمير صلاح الدين يبدأ تصوير مشاهده في «آل هارون»

بدأ الفنان أمير صلاح الدين تصوير دوره في الفيلم السينمائي الجديد "آل هارون" حيث انضم مؤخرا لأسرة عمل الفيلم والذي بدأ تصويره قبل 10 أيام في أحد اللوكيشانات الخاصة بالفيلم تحت قيادة المخرج معتز حسام.ويجسد أمير ضمن أحداث الفيلم شخصية المعلم هدهد الذي يلعب دورا هاما ومحوريا في تحريك الأحداث.والفيلم تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة والأكشن، حول تشكيل عصابي وخلاف ينشب بين مجموعة من تجار الآثار ينتج عنه نزاعات دموية.و "آل هارون" من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن للإنتاج الفني للمنتج حسنى محمود، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنان منذر رياحنة، إيهاب فهمي، عبير صبري، أحمد وفيق، ومحمد عز، احمد عبدالله محمود، أمير صلاح الدين، وهاجر الشرنوبي والفنان حمدى هيكل، وغيرهم من النجوم.