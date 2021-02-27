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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مبارك يتابع بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة المنوفية

السبت 27/فبراير/2021 - 01:14 م
الدكتور عادل مبارك
الدكتور عادل مبارك
ولاء القاضى
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انطلقت اليوم أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة المنوفية، وتفقد الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة ونائباه الدكتور نانسى أسعد لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبد الرحمن الباجورى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لجان الامتحانات بمختلف كليات الجامعة.

وتابع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى أقرها مجلس الجامعة فى جلسته الأخيرة لضمان سلامة جميع القائمين على أعمال الإمتحانات، واطمأن على توفير جميع مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم، وتواجد الأساتذة والمراقبين لحل أية مشكلة تطرأ خلال الامتحانات، واستطلع آراء الطلاب حول مراعاة توزيع المنهج والأسئلة على الوقت المخصص للامتحان، وسؤال الطلاب عن مدى اتفاقها مع عناصر المنهج وتنوعها لقياس مستوى الفهم.

كما أكد مبارك أن الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوزيع الجداول بحيث تضمن عدم تواجد أكثر من فرقة دراسية واحدة لتأدية الامتحانات في ذات الفترة، وتوفير طبيب لكل صالة من صالات الامتحانات، وتخصيص غرفة عزل بكل دور به لجان امتحانات، تخصيص غرف عزل بالمدن الجامعية للحالات المشتبه بإصابتها، متمنيا التوفيق للطلاب.

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