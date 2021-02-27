مصادر بـ«التعليم»: ندرس موقف «سيستم الامتحانات».. والتفاصيل بعد ساعات

قالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزير الدكتور طارق شوقي، متواجد حاليًا داخل غرفة العمليات المركزية لمتابعة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، مضيفة أنه تتم دراسة موقف تعطل السيستم ببعض المحافظات، أثناء تسجيل الطالب لامتحان اللغة العربية والأحياء صباح اليوم.وأضافت المصادر لـ"الدستور": "تعلن وزارة التربية والتعليم كافة التفاصيل بشأن أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول في بيان رسمي بعد الخامسة مساءً".وكانت قد كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أن غرفة العمليات المركزية تتابع بعض الشكاوى من عدم دخول طلاب الصف الأول الثانوي على سيستم الامتحان بسبب الشبكات.وأضافت، أن غرفة العمليات قد استقبلت شكاوى من محافظات مختلفة منها الشرقية والجيزة ودمياط، ويتم العمل على حلها بالتنسيق مع مسئولي التطوير التكنولوجي.ويخوض طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات اليوم السبت على فترتين، الأولى لغة عربية من التاسعة صباحا حتى العاشرة والنصف، والثانية بمادة الأحياء من الساعة 11 ونصف صباحًا حتى 12 والربع ظهرا.وتقرر سابقا أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقيًا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق، بالإضافة إلى عقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.