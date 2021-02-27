تسمم 5 من أسرة واحدة بالمقطم بسبب تسرب الغاز

تعرض 5 أشخاص من أسرة واحدة إلى تسمم إثر استنشاقهم كمية من الغاز المتسرب داخل مسكنهم بمنطقة المقطم.تلقى رجال مباحث المقطم بلاغا من الإسعاف باصطحاب أسرة من المقطم إلى مستشفى الدمرداش، وبالانتقال والفحص تبين أنهم "محمد ف"٤٦ سنة أمين شرطة، ومقيم بالمقطم (رب الأسرة)، وزوجته "نجلاء م"٤٢سنة، رئيسة تمريض بمستشفى العباسية، وابنه "عمرو م"٢١ سنة حاصل علي دبلوم تجارة، ونجلته "أيه م " ١٩ سنة طالبة، وزوج ابنته "محمد ر" ٣٠ سنة عامل بشركة زانوسي، ومقيم ذات العنوان، إثر ادعاء شعورهم بالأعياء نتيجة استنشاقهم لغاز طبيعي مُتسرب من السخان سهواوبسؤالهم لم يتهموا أحد بالواقعه وقاموا بتهويه الشقة.وبتوقيع الكشف الطبي عليهم تبين وجودهم في حالة تسمم غاز، وتم إسعافهم وتحسن حالتهم.وبإخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أمر بتحرير المحضر اللازم.