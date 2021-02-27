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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تسمم 5 من أسرة واحدة بالمقطم بسبب تسرب الغاز

السبت 27/فبراير/2021 - 01:10 م
تسرب الغاز
تسرب الغاز
هدير مصطفي
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تعرض 5 أشخاص من أسرة واحدة إلى تسمم إثر استنشاقهم كمية من الغاز المتسرب داخل مسكنهم بمنطقة المقطم.

تلقى رجال مباحث المقطم بلاغا من الإسعاف باصطحاب أسرة من المقطم إلى مستشفى الدمرداش، وبالانتقال والفحص تبين أنهم "محمد ف"٤٦ سنة أمين شرطة، ومقيم بالمقطم (رب الأسرة)، وزوجته "نجلاء م"٤٢سنة، رئيسة تمريض بمستشفى العباسية، وابنه "عمرو م"٢١ سنة حاصل علي دبلوم تجارة، ونجلته "أيه م " ١٩ سنة طالبة، وزوج ابنته "محمد ر" ٣٠ سنة عامل بشركة زانوسي، ومقيم ذات العنوان، إثر ادعاء شعورهم بالأعياء نتيجة استنشاقهم لغاز طبيعي مُتسرب من السخان سهوا
وبسؤالهم لم يتهموا أحد بالواقعه وقاموا بتهويه الشقة.

وبتوقيع الكشف الطبي عليهم تبين وجودهم في حالة تسمم غاز، وتم إسعافهم وتحسن حالتهم.

وبإخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أمر بتحرير المحضر اللازم.

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