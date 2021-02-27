مطاحن الدلتا بالشرقية: 850 طن يوميا القدرة الإنتاجية بعد التطوير

أكد المهندس محمد شعيرة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مطاحن شرق الدلتا بمحافظة الشرقية، أنه تم تطوير المطحن بعد أن كان ينتج من 200 إلى 250 طنا يوميا، لينتج ضعف الكمية، حيث وصل بعد التطوير لإنتاج 400 طن يوميا.وقال المهندس محمد شعيرة للدستور - على هامش زيارة وزير التموين المقررة اليوم للشرقية، لتفقد المشروعات التموينية بالمحافظة - إن توجيهات الوزير بعمليات التطوير تهدف لرفع القدرات الإنتاجية للمطاحن، حيث تم تطوير 14 مطحنا بقدرة إنتاجية 850 طنا يوميا، وترتفع القدرة الإنتاجية السنوية ما بين 900 ألف طن إلى 950 ألف طن.