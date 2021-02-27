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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مطاحن شرق الدلتا: 210 ملايين جنيه رأس مال الشركة

السبت 27/فبراير/2021 - 01:08 م
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
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كشف المهندس محمد شعيرة العضو المنتدب لمطاحن شرق الدلتا التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن رأس مال الشركة يبلغ 210 ملايين جنيه.

وقال في تصريحات للدستور، تقوم الشركة بتصنيع وتجارة واستيراد وتخزين وتبخير وصيانة وتعبئة الحبوب، وبيلغ عدد العمالة 2955 عاملا، وعدد فروع الشركة 8 فروع بمحافظات الشرقية والإسماعيلية وشمال سيناء والدقهلية والسويس وجنوب سيناء ودمياط وبورسعيد.

وأوضح أن الشركة بها 14 مطحنا من نوع "السلندر الحديث" بإجمالي طاقة طحن 887700 طن، كما يبلغ عدد خطوط المخابز 6 خطوط في "الزقازيق وهيها وفاقوس وابو حماد ومنيا القمح" بقدرة 166 جوال دقيق، كما تنتج الشركة في نشاط المكرونة 2955 طنا في العام.

يذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي سوف يتفقد المطاحن بعد قليل ضمن جولته في محافظة الشرقية .

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