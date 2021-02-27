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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الري» تزيل 25 تعديا على النيل بالمحافظات

السبت 27/فبراير/2021 - 01:08 م
إزالة التعديات
إزالة التعديات
وائل القمحاوى
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تنفذ الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات وقطاع حماية النيل، حملات إزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

وشن قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري ممثلا في الإدارات العامة، السبت، حملات إزالة موسعة للمخالفات بعدة محافظات، ضمن الحملة القومية لاسترداد الأراضي وإزالة التعديات على منافع وأملاك الري، تضمنت إزالة 25 حالة تعد في المحافظات، تضمنت تنفيذ 15 قرار إزالة بدائرة الإدارات العامة للري، و10 قرارات إزالة بدائرة الإدارات العامة لحماية النيل، في إطار الحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، استمرارية المتابعة اليومية للمخالفات وحصر التعديات على كل الترع والمجاري المائية والرياحات بمختلف المحافظات من أجل تدقيق حصرها، في إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.

وأكد وزير الرى، إنه يتم مواجهة التعديات لتوفير الاحتياجات المائية لجميع القطاعات وتنفيذ المشروعات ومنها مياه الشرب والري والحد من تلوث المجاري المائية، مما يؤثر على جودة المياه.

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