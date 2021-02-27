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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ سوهاج يتابع مستجدات تنفيذ مشروع تطوير الريف المصرى

السبت 27/فبراير/2021 - 01:53 م
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعًا بحضور السيد أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالمخطط التنفيذى للمشروع القومى لتطوير الريف المصرى الذى يستهدف 181 قرية موزعة على 7 مراكز مختلفة بسوهاج.

حضر الاجتماع الدكتور محمد عبدالهادى نائب رئيس الوحدة المختصة بمتابعة تنفيذ المشروع، وشريف أبو سحلى منسق وحدة حياة كريمة بالمحافظة.

تناول الاجتماع أهم المشروعات التى سيتم تنفيذها والمدرجة ضمن خطة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى، وأوضح محافظ سوهاج أن الخطة تشمل تنفيذ مشروعات بالقرى المستهدفة فى مختلف القطاعات ومن أهمها "مياه الشرب، والصرف الصحى، والغاز الطبيعى، والطرق والتليفونات، والصحة، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والطب البيطرى، والزراعة، والتموين، والتضامن".
ووجه الفقى بالعمل على تذليل أى عقبات والمتابعة المستمرة والتعاون بين جميع الجهات المعنية بتنفيذ المبادرة، وإعداد تقرير دورى للعرض يتضمن اخر المستجدات، لافتًا الى ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، مثمنا تلك المبادرة التاريخية التى تعكس اهتمام القيادة السياسية والدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

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